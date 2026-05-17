هند صبرى: «أفتخر بالجنسية المصرية وعمرى ما أسأت لمصر وبناتى مصريات»

أكدت الفنانة هند صبرى اعتزازها الكبير بمصر وانتمائها الكامل لها، مشددة على أنها لا يمكن أن تمس بأى شكل من الأشكال السيادة المصرية أو الشعب المصرى، لتتصدر تصريحات «هند» تريند منصات التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل بعد ساعات قليلة من لقاءها.وقالت هند صبرى خلال لقائها فى برنامج معكم منى الشاذلى: «أنا عمرى ولا يمكن يحصل إنى أمس بأى طريقة السيادة المصرية، الشعب المصرى الذى أعشقه، القيادة المصرية، سلامة الأراضى المصرية».وأضافت: «أنا بالنسبة أنتمى لها قولًا وفعلًا، سواء فى مقر إقامتى، أو أن زوجى مصرى، وبناتى مصريات تونسيات».

وتابعت: «وأنا عندى الجنسية المصرية وده فخر كبير، اشتغلت فى مصر 26 سنة، وقدمت أعمال أفتخر بيها زى: فيلم الممر ومسلسل هجمة مرتدة».

وأوضحت أنها استقرت فى مصر منذ سنوات، وتزوجت من مصرى، كما أن بناتها مصريات، مؤكدة أن حياتها وعائلتها جزء لا يتجزأ من المجتمع المصرى، وهو ما يجعل أى تشكيك فى انتمائها أمرًا غير مقبول بالنسبة لها.

كانت هند صبرى قد تعرضت لحملة عنيفة ودعوات طالبت بترحيلها من مصر عقب تصريحات لها، خلال الحرب على غزة، وعادت «هند» لتوضحها فيما بعد.

وتعرضت هند لهجوم حاد فى منتصف 2025، ومطالبات بترحيلها، بسبب منشورات منسوبة لها تدعم فيها «قافلة الصمود» المتجهة إلى رفح.

وعادت هند لتوضح موقفها أن الجميع كان يدعم غزة والقضية الفلسطينية، وأنها لايمكن أن تسئ لمصر أو للدولة المصرية.

المصري اليوم