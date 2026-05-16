جينيفر لوبيز تُثير ضجةً كبيرةً بإطلالة جريئة مستوحاة من العصر الفيكتوري

انطلقت رسمياً الجولة الترويجية لفيلم جينيفر لوبيز “Office Romance”، وهذا يعني، كما تعلمون، أن المعجبين على موعد مع عرض أزياء ساحر وآخر صيحات الموضة. وقد بدأت النجمة متعددة المواهب عرض أزيائها بإطلالة مميزة في فعالية Netflix Upfront لعام 2026 في مدينة نيويورك.

دخلت صاحبة أغنية “On the Floor” الشهيرة إلى استوديوهات Sunset Pier 94 في 13 أيار (مايو)، مُضفيةً لمسة عصرية على الأزياء المستوحاة من العصر الفيكتوري. كانت إطلالة لوبيز جذّابة جداً، بدءاً من سترتها الوردية الضيّقة التي أبرزت قوامها، والتي تميزت بخصرها المحدّد، وتفاصيلها الجذابة من الدانتيل، ودعامات الكورسيه، ونقشة الأزهار اللامعة، وفتحة صدرها الجريئة التي كشفت عن صدرها العاري.

أما تنورتها فكانت لافتةً للنظر بالمقدار نفسه، حيث اختارت تصميماً جريئاً على شكل بوق. التصق الفستان بجسدها حتى ركبتيها، حيث اتّسع بتفاصيل ثنيات أنيقة. وواصلت نجمة فيلم “خادمة مانهاتن” تألقها باختيارها حذاءً بكعب عالٍ برونزي اللون ذا مقدّمة مدبّبة. وأكملت إطلالتها المميزة بلمسة من الألماس، شملت أقراطاً متدلية وخاتمين.

أما بالنسبة الى جمالها، فقد تركت لوبيز شعرها الطويل ينسدل بتسريحة لامعة. وتألقت بمكياجها البرونزي المميز، الذي تضمن وجنتين متوردتين، وظلال عيون دخانية، ورموشاً طويلة كثيفة، وشفتين لامعتين بلون الخوخ، وطلاء أظافر بلون نيود، وطلاء أظافر قدم أسود لامع.

وظهرت لوبيز في صورة مع زميلها في الفيلم الكوميدي الرومانسي، بريت غولدشتاين، الذي بدا أنيقاً بملابس رمادية. وارتدى الممثل سترة بدلة من قماش هيذر فوق قميص بولو داكن، مع بنطال فاتح اللون وحذاء أسود لامع.

في الفيلم، تجسّد لوبيز دور “جاكي”، رئيسة شركة “إير كروز” ومديرتها التنفيذية، والتي تفرض سياسة صارمة تمنع الاختلاط بين موظفيها. وعندما يبدأ محامٍ جديد (غولدشتاين) العمل لديها، تُختبر هذه السياسة. يُعرض الفيلم لأول مرة على “نتفليكس” في 5 أيار/مايو.

