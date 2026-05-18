بعد مهاجمتها لواقعة تسميم الكلاب.. زيدان يرد على سمية الخشاب: ربيهم في بيتك

بعدما أبدت الفنانة سمية الخشاب استياءها من تكرار وقائع التعدي على الحيوانات في الشوارع، وذلك عقب انتشار واقعة متداولة بمنطقة القاهرة الجديدة، تضمنت اتهام أحد الأشخاص بوضع مواد سامة في طعام الكلاب الضالة ونقلها داخل سيارته.

رد عليها الإعلامي عبدالناصر زيدان بمنشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك يقول: “إلي الفنانه والنجمه سمية الخشاب، الناس بتعاني، وكفانا كلاب شوارع يا سمية، إطعام الكلاب في الشوارع يا ست الكل غير مقبول”.

وتابع: “بتحبي الكلاب، هاتيهم وحطيهم في حديقة منزلك وأكليهم ودلعيهم وربنا يكرمك بيهم”.

على جانب آخر، تستعد سمية الخشاب لطرح فيلم أوراق التاروت خلال الفترة المقبلة، بعد حصوله على تصريح العرض بتصنيف عمري +16.

وتدور أحداث الفيلم في إطار نفسي تشويقي حول حادث غامض يقلب حياة ثلاث سيدات، وسط أجواء مليئة بالغموض والمفاجآت، ويشارك في بطولته كل من رانيا يوسف ومي سليم ومنذر رياحنة وعبدالعزيز مخيون، والعمل من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.

صدى البلد