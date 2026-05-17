فى ذكراها.. قصة الدعم الوطني لـ منيرة المهدية وخلافها مع أم كلثوم

في ذكرى ميلاد المطربة المصرية منيرة المهدية، إحدى أبرز رائدات الغناء والمسرح في مصر ، وأول مطربة مصرية تعتلي خشبة المسرح الغنائي في زمن كان ظهور المرأة فيه على المسرح أمرا استثنائيا. (16 مايو)

لم تكن منيرة المهدية مجرد صوت قوي وحضور آسر، بل تحولت إلى ظاهرة فنية وثقافية مهدت الطريق أمام أجيال من المطربات، ورسخت مكانة الغناء والمسرح في الوجدان المصري الحديث.

نشأة منيرة المهدية

ولدت منيرة المهدية، واسمها الحقيقي زكية حسن منصور، في 16 مايو 1885 بقرية المهدية التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية ، عاشت طفولة صعبة بعد وفاة والدها، فتولت شقيقتها رعايتها.

وظهر ميلها إلى الغناء منذ الصغر ، إذ اعتادت الاستماع إلى أغنيات الفلاحين وتحفظها.

بدأت مسيرتها الفنية بالغناء في الأفراح والمناسبات بمدينة الزقازيق، قبل أن تنتقل إلى القاهرة عام 1905 بعدما لفت صوتها أحد أصحاب المقاهي ، وسرعان ما ذاع صيتها سريعا، وأطلقت عليها الصحافة لقب «سلطانة الطرب».

وسجلت أسطوانات موسيقية في وقت مبكر، لتصبح من أوائل المطربات العربيات اللاتي سجل لهن على الأسطوانات.

