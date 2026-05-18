“لو ماشلتكوش الأرض أشيلكم على راسي”.. محمد رمضان يدعم “الصعايدة” ويطلب اعتذارا رسميا

أعرب الفنان المصري الشهير محمد رمضان عن استيائه من واقعة منع 3 شباب من الصعيد من دخول عرض فيلم “أسد”، بسبب ارتدائهم الجلباب، مؤكدًا دعمه الكامل لهم ورفضه لما حدث.وكانت قد أثارت الواقعة جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تم منع 3 شباب من الصعيد من دخول عرض فيلم “أسد” بإحدى دور العرض الفاخرة بسبب ارتدائهم الجلابية، مما دفع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد دياب للتعبير عن رفضهما القاطع للواقعة، مؤكدين أن السينما حق للجميع بلا تمييز.وكانت إحدى دور العرض السينمائي داخل هيلتون نايل تاور شهدت واقعة أثارت جدلا واسعًا، بعدما تم منع 3 شباب من الصعيد من دخول عرض فيلم “أسد” بسبب ارتدائهم الجلابية، وذلك بدعوى الالتزام بتعليمات المكان الخاصة بالزي المسموح به داخل السينما، الأمر الذي أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.من جانبه، علق المخرج محمد دياب على واقعة منع 3 صعايدة يرتدون الجلباب من دخول عرض فيلم “أسد”، مؤكدا رفضه التام لما حدث، ووصف الواقعة بأنها جريمة.

وكتب محمد دياب، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “اللي حصل ده جريمة، مينفعش يتحرم أي مواطن من دخول مكان بسبب لبسه”.

وأضاف محمد دياب: “المفارقة إن ده يحصل مع ناس داخلة تتفرج على فيلم أسد اللي هو بالأساس ضد العنصرية”، مشيرا إلى أن أسرة الفيلم لا تتحمل مسؤولية ما حدث.

فيما قال الشاب محمد المطعني، أحد أصحاب الواقعة: عم خريبش اللي بيشتغل معايا سمع عن فيلم محمد رمضان وكان نفسه يحضره، فخدته وروحت بيه نتفرج عن الفيلم لأنه بيحب محمد رمضان.

وأضاف: لما وصلنا السينما سألنا فرد الأمن على الباب اللي ندخل منه، ولكنه اتلخبط أول ما شافنا وبعدين كلم الإدارة في الموبايل وقالهم فيه 3 هنا لابسين جلاليب صعيدي عاوزين يدخلوا السينما، وفجأة رجع وقالنا الإدارة منعت دخولكم.

وأوضح الشاب محمد المطعني أنه فوجئ بقرار منعهم من دخول السينما بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي، حيث قال: الجلابية الصعيدي دي تراث وأنا بتشرف بيها في أي مكان، ومشكلتي الأكبر كانت مع عم خريبش لأنه راجل كبير عنده 75 سنة وكان نفسه يدخل السينما.

وحرص الشاب الصعيدي على توجيه الشكر إلى المخرج محمد دياب بعد دعوته لهم لحضور الفيلم، لافتًا إلى أنه سيذهب مرة أخرى لحضور الفيلم إذا وافق عم خريبش على الذهاب إلى السينما.

يذكر أن فيلم “أسد” تدور أحداثه في مصر في القرن الـ19، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحا صلبة متمردة، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يشعل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده.

لكن عندما يسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، ومعركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، ومصطفى شحاتة، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش، وهو من إخراج محمد دياب وتأليف شيرين دياب ومحمد دياب وخالد دياب، وموسيقى تصويرية لهشام نزيه.

