بهذه الكلمات.. سامح حسين ينعى المخرج محمد فؤاد عابدين

نعى الفنان سامح حسين صديقه المخرج محمد فؤاد، الذي رحل عن عالمنا اليوم، معبرًا عن حزنه الشديد لوفاته، وموجهًا له رسالة وداع مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وكتب سامح حسين “البقاء لله يا حبيبي يا محمد فؤاد عابدين ربنا يرحمك ويغفرلك ويتجاوز عن سيئاتك اللهم أسكنه فسيح جناتك واجعل مرضه وإخلاصه وطيبة قلبه ومحبتنا ودعاءنا له في ميزان حسناته واجعل اللهم تلك الأيام الطيبة المباركة شاهدة له لا عليه ياأرحم الراحمين”.

شارك الفنان الراحل محمد فؤاد عابدين في أعمال عديدة، منها سيت كوم “راجل وست ستات” ، الذي قام ببطولته الفنان أشرف عبدالباقي، والفنانة لقاء الخميسي.

كما شارك في مسلسلات “القطة العميا” من بطولة حنان ترك، و”اللعبة 2″ من بطولة هشام ماجد وشيكو، ومي كساب، وظهر أيضا في مسلسلات “طلقة حظ”، و”كله بالحب”، و”أفراح إبليس 2″، و”الزيبق” وغيرها، وقام بإخراج مسرحية بعنوان “الوضع صامتًا.

