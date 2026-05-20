حمادة هلال يكشف حقيقة وجود جزء جديد من مسلسل «المداح»

كشف الفنان حمادة هلال، عن حقيقة ما تردد بشأن إنتاج جزء جديد من مسلسل “المداح”، مؤكدًا أن الأمر ما زال قيد التفكير ولم يتم حسمه حتى الآن.

وقال هلال خلال ظهوره فى برنامج «ferkeshtv»: «ممكن يبقى فيه »المداح« تانى بس مش فى رمضان 2027، لأننا لحد دلوقتى معندناش أى فكرة، ولو ظهر فكرة جديدة هنعملها».

وأضاف: « أنا كنت متمسك بـ »المداح« لأنى شايفه فكرة جديدة، على عكس الأعمال الشعبية اللى ظهرت كتير الفترة اللى فاتت».

ويعد مسلسل «المداح» من أبرز الأعمال التى قدمها حمادة هلال خلال السنوات الماضية وحقق نسب مشاهدة واسعة فى مواسمه المختلفة.

وشارك الفنان حمادة هلال فى البطولة المطلقة للعمل، إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم فتحى عبد الوهاب، هبة مجدى، دنيا عبد العزيز، حمزة العيلى، مفيد عاشور، علاء مرسى، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.

