هنا الزاهد أيقونة الأناقة: إطلالات متنوعة تعكس شخصيتها الرقيقة

تمكنت النجمة هنا الزاهد من تأكيد مكانتها كواحدة من أهم أيقونات الموضة العربية على السجادة الحمراء العالمية، بعد ظهورها اللافت في فعاليات الدورة الـ79 من “مهرجان كان السينمائي ” 2026. بإطلالات ناعمة تعكس شخصيتها الرقيقة وتجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية الجريئة.

تصميم حورية البحر المرصع من زهير مراد

خطفت النجمة هنا الزاهد الانظار بفستان باللون الأزرق السماوي المطرز بالحبيبات الكريستالية اللامعة يحمل توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، وتميّز بتصميم مجسم وبقصّة حورية البحر وياقة Halter Neck من التول المطرز يدوياً بأكثر من 40 ألف حبة كريستال سواروفسكي وخرز فضي، مع ذيل شفاف طويل. التطريز مستوحى من أمواج البحر المتوسط. وتميزت إطلالة النجمة بمجوهرات مبهرة عبارة عن أقراط متدلية من الألماس الأبيض وأساور مرصعة تناسب اطلالتها الأنيقة.

الوردي الملكي ونعومة الكورسيه

واختارت النجمة المصرية فستاناً ناعماً بتصميم ضيق يبرز قوامها الممشوق باللون الوردي اللامع، ويحمل توقيع دار l’atelier de Mia وجاء من الأعلى بتصميم كورسيه بقصة صدر مربعة وأشرطة عريضة مع عقدة فيونكة ناعمة، مع ثنيات درابيه عند الخصر تنساب إلى ذيل طويل، وتميز بقماش الساتان الحريري الثقيل الذي يعكس الضوء. ونسقت الفستان مع عقد عريض من APM Monaco، أضاف لمسة من الفخامة والجمال.

الأسود المطرز بالترتر بتصميم ناعم

وتألقت هنا الزاهد أيضاً بفستان مجسم ومختلف باللون الأسود بقصّة مستقيمة وبدون حمالات من دار l’atelier de Mia، وجاء التصميم بفستان مطرز بالكامل من الترتر الأسود اللامع، تزينه تطريزات يدوية لزهور الساكورا باللونين الوردي والأخضر الباستيل. وتزينت بمجوهرات ناعمة عبارة عن أقراط ماسية صغيرة وسوار جلدي أسود عريض لإضافة طابع عصري الى اطلالتها.

ونجحت هنا الزاهد خلال مشاركتها في المهرجان في تقديم صورة متكاملة للنجمة العربية من خلال التنوع في التصاميم والفخامة والجرأة من خلال المزج بين أحدث صيحات الموضة في العالم.

مجلة لها