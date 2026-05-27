رسالة مؤثرة من وئام مجدي في يوم عرفة

شاركت الفنانة وئام مجدي جمهورها، رسالة مؤثرة تزامنًا مع يوم عرفة، حيث أعربت من خلالها عن أمنياتها ودعواتها بأن يعوضها الله خيرًا عن كل ما مرت به من آلام خلال الفترة الماضية.

وكتبت وئام مجدي عبر «فيسبوك»: «يارب عوضنى خير عن كل وجع وزعل عدى عليا، يارب ردلى طمأنينة قلبى، وخلينى أرجع مبسوطة ومرتاحة وقوية.يارب ارحم بابايا وجدتى، واغفر لهم، ونور قبورهم، واجعلهم من أهل الجنة، واجمعنى بيهم فى خير. يارب اجعل ذكراهم رحمة وراحة فى قلبى، واصبرنى على فراقهم.يارب سهّل عليا حياتى، وافتحلى أبواب الخير والرزق والتوفيق، وحققلى كل حاجة نفسى فيها لو فيها خير ليا. يارب ارزقنى راحة البال، والرضا، والسكينة، والفرحة اللى تنسينى كل تعب عديت بيه».

وأضافت: «يارب احفظلى أمى وأخواتى، وباركلى فيهم، وخليهم سند وأمان ليا،. يارب لا ترينى فيهم أى مكروه، وارزقهم الصحة والسعادة والراحة.يارب عوضنى فى الناس، وارزقنى ناس صادقة وطيبة تكون خير ليا، وابعد عنى كل أذى. يارب ارزقنى ناس اللى وجودها يهون عليا الدنيا.يارب افتحلى أبواب النجاح، وكبرنى فى رزقى وشغلى وحياتى، ويسرلى كل طريق فيه خير ليا. يارب قوينى، وما تسبنيش لوحدى، وخلى القادم أجمل من اللى فات، وعوضنى عوض ينسينى كل حزن، وارزقنى كل حاجة جميلة وراحة وطمأنينة وفرحة من عندك. آمين يا رب العالمين».

