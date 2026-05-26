حماقي وشيرين عبد الوهاب يطرحان ديو بحرية من ألبوم سمعوني.. فيديو

طرح المطرب محمد حماقي أغنية ديو تجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان “بَحريَّه” ثاني أغنيات ألبومه “سمّعوني”.

الأغنية تم طرحها علي موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقي المختلفة وهى كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

أنهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلافها مع شقيقها محمد ، حيث حرصت علي التنازل عن كافة القضايا بينهم وآخرها حكم بالحبس 6 أشهر بتهمة الاعتداء عليها.

وليست هذه المرة الأولي التي تقوم فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالتنازل عن قضايا ضد شقيقها، حيث سبق أن تنازلت من قبل عن قضيتين ضده لأسباب أسرية.

وكان قد كشف منظمو حفل شيرين عبد الوهاب، عن البوستر الرسمي للحفل المقرر إقامته يوم 7 أغسطس في مدينة العلمين.

وجاء البوستر بصورة جديدة لـ”صوت مصر”، تعكس ملامح مرحلتها الحالية، وتعبر بوضوح عن روح الانطلاق والحرية والثقة التي تظهر بها شيرين أمام جمهورها؛ في رسالة بصرية تتناغم مع طبيعة الحفل المفتوح وأجواء الساحل الصيفية.

