فنانة عربية تعلن إصابتها بالسرطان وتبدأ رحلة العلاج

فاجأت الفنانة فضيلة بن موسى الجمهور بالإعلان عن إصابتها بمرض السرطان وبدء رحلة العلاج خلال الفترة الحالية، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وحرصوا على دعمها بالرسائل الصادقة لحثها على العلاج وبأن تكون قوية.

وأكدت الفنانة المغربية خلال مشاركتها في العرض الخاص لفيلم “الخطابة” أنها تعيش هذه المرحلة الصحية الصعبة من حياتها بكل إيمان ورضا، مشيرة إلى أنها تواجه المرض بروح متفائلة.

دعم كبير من الجمهور

تفاعل الجمهور بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثير من النجوم عن دعمهم الكبير لها، وتلقت أيضاً الرسائل التشجيعية من آلاف المتابعين لمساندتها، مشيدين بمسيرتها الفنية الطويلة وحضورها في الدراما والسينما والمسرح المغربي.

ورغم مرضها والعلاج، شاركت الفنانة المغربية في العرض الخاص للفيلم وسط حضور فني وجماهيري، حيث جرى تكريمها خلال الأمسية في مبادرة لدعمها ومدها بالقوة والطاقة الإيجابية. ويشارك في فيلم “الخطابة” عدد من الفنانين، من بينهم عبد الخالق فهيد، وجواد السايح، ومهدي تيكيتو، وسهام سستا.

من هي فضيلة بن موسى؟

يذكر أن فضيلة بن موسى من أبرز الوجوه الفنية في المغرب العربي، وقد شاركت خلال مسيرتها الفنية بعدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية التي كرست مكانها في الساحة الفنية وحققت حضوراً مهماً لدى الجمهور المغربي والعربي.

وأبرز أعمالها ومسلسلاتها “أولاد الناس”، “دواير الزمان”، “موعد مع المجهول”، “العوني”، “هنية مبارك ومسعود”، “أولاد علي”، “حي البهجة”، “حديدان وبنت الحراز”، “مول لمليح”، “جنان الكرمة” و”عش البنات”.

