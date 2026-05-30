ثقافة وفنون

روبي تشعل حفل العيد في الغردقة بإطلالة فضية

2026/05/30
روبي وكوكي e1690613209157

أحيت النجمة روبي، مساء أمس الخميس، حفلها الغنائي الضخم بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسط حضور جماهيري كبير، إذ اصطف الجمهور قبل انطلاق الحفل بساعات انتظارًا لنجمي السهرة أحمد سعد وروبي.

خطفت روبي الأنظار منذ لحظة ظهورها على المسرح،فضي لامع على غرار إطلالة وصعدت على خشبة المسرح وسط تصفيق وهتافات الآلاف.

وقدمت روبي على مدار قرابة الساعتين مزيجاً من أغانيها التى شكلت محطات فى مشوارها الفنى حيث عادت بالجمهور إلى بداياتها مع «ليه بيدارى كده» و«انت عارف ليه»و«كل ما أقوله آه»، ثم أشعلت المسرح بأحدث أغانيها «حتة تانية» و«نمت ننه» و«لازقة خفاش» و«3 ساعات متواصلة» التى حولت الحفل إلى كرنفال من الرقص والغناء الجماعى.

المصري اليوم

