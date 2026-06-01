أنغام تخطف الأنظار بفستان أحمر في حفل الرياض.. شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة أنغام خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تألقت أنغام في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأحمر المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

لم تبالغ أنغام في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت صورها وإطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أنغام على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

