«يخلينى أغير».. يارا السكري تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

كشفت الفنانة يارا السكري عن مواصفات فتى أحلامها، خلال حلولها ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة»، الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، وذلك خلال حلقة من البرنامج، مقرر إذاعتها يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن تتصدر الحلقة الترند حيث ينتظرها عدد كبير من الجمهور.وقالت «السكري» في برومو برنامج صاحبة السعادة: «يهمني إن الراجل اللى اتجوزه يكون عنده ذكاء عاطفي، ورياضي، وابن بلد، اللي يخليني أغير من الحاجات اللي تستدعي الغيرة، واتكسف جدا أبين غيرتي».

نجحت «السكري» في خطف الأضواء وفرض اسمها بقوة على خريطة دراما رمضان 2026، من خلال دورها «روح» فى مسلسل «علي كلاي» أمام النجم أحمد العوضى، التي تجمعهما قصة حب تنتهى بالزواج رغم العقبات.

وأثبتت نضجًا فنيًا واضحًا فى تقديم مزيج متوازن من الحساسية والصلابة، ونجحت فى نقل الصراع الداخلى للشخصية بين الألم والقوة، وبين الانكسار والرغبة فى التماسك، معتمدة على تعبيرات الوجه ونبرة الصوت دون مبالغة.

المصري اليوم