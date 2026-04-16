حسن الرداد: إيمي سمير غانم مهووسة بالنظافة المنزلية

كشف الفنان حسن الرداد عن جانب طريف من حياته الشخصية مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، متحدثًا بروح مرحة عن حرصها الشديد على نظافة المنزل واهتمامها بأدق التفاصيل اليومية.

إيمي سمير غانم مهووسة بالنظافة

وأوضح حسن الرداد، في تصريحات تلفزيونية، أن إيمي لا تترك أي شيء يمر دون متابعة، حيث تحرص على أن يظل المنزل في حالة نظافة دائمة، خاليًا تمامًا من الأتربة أو الفوضى.

فيلم “طه الغريب” لحسن الرداد

في سياق آخر، تحدث حسن الرداد عن أحدث أعماله الفنية، حيث يواصل تصوير فيلمه الجديد «طه الغريب»، استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يحقق صدى واسعًا عند عرضه.

