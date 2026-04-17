يسري نصر الله: محمد صلاح لا يرحل إلا منتصرًا.. ولن يودع الملاعب إلا وهو ضاحك

أكد المخرج يسرى نصر الله، أن فكرة رحيل النجم المصرى محمد صلاح عن الملاعب لا تتماشى مع صورته الذهنية ولا مع مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن اللاعب دائمًا ما يختتم لحظاته داخل الملعب وهو في حالة انتصار.

وأضاف يسري نصر الله عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «مؤكد مؤكد، أن هذه اللحظة لم تكن فى خيال محمد صلاح، لم تأت، لم يفكر حتى فيها، لم يفكر أصلا في الرحيل، وإذا كُتب عليه الرحيل».

تابع: «لم يكن أبدًا بهذه العيون الباكية والوجه الشاحب، المتتصر، لا يرحل إلا مُنتصرًا، مرفوع الرأس مفرود القامة ضاحكًا، لن يودع صلاح الملاعب إلا فائزًا سيعود».

وكان أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن أعضاء لجان تحكيم مسابقات دورته السادسة عشر، المقام حاليًا في الفترة من 10 إلى 16 أبريل 2026 في مدينة مالمو السويدية.

تتشكل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة من المخرج المصري يسري نصر الله، والممثلة التونسية عائشة بن أحمد، والمنتج السعودى أيمن جمال، والممثل الجزائري حسن كشاش، والناقدة السينمائية المغربية جيهان بوغرين.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية فتضم الناقد السينمائى العراقي عرفان رشيد، والمخرجة المصرية هالة جلال، والمخرجة السودانية مروة زين.

فيما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة من الممثلة السورية يارا صبري والمخرج العراقي باسم صباح، والمنتجة الفلسطينية علا سلامة.

