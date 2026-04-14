سلوى خطاب: أعتبر نفسى فى حالة امتحان دائمًا مهما شعرت أننى قدمت عملًا جيدًا

حضور مختلف حققته الفنانة سلوى خطاب بمشاركتها فى 3 أعمال خلال موسم دراما رمضان 2026، حيث تصدرت ترند منصات التواصل الاجتماعى منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل «درش»، الذى شاركت فى بطولته إلى جانب الفنان مصطفى شعبان، وذلك بعد المشاهد اللافتة التى قدّمتها ضمن أحداث العمل، كما شاركت سلوى خطاب فى مسلسل «المصيدة» بطولة الفنانة حنان مطاوع، إضافة إلى دورها فى مسلسل «المتر سمير» مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، واتسمت أدوارها بطابع كوميدى واجتماعى، لتؤكد حضورها القوى وتنوع اختياراتها هذا الموسم. وخلال حوارها مع «المصرى اليوم» تحدثت سلوى خطاب عن كواليس تعاونها مع مصطفى شعبان، وكواليس «درش» والصراعات التى شهدتها الأحداث، كما تطرقت إلى تجربتها المختلفة فى «المصيدة» وتجسيدها شخصية مرتبطة بعالم السوشيال ميديا بشكل إيجابى، إضافة إلى حديثها عن مشاركتها فى «المتر سمير» وروح الكوميديا التى يحملها العمل، وصعوبة الانتقال بين 3 شخصيات فى موسم واحد، وإلى نص الحوار:

هذا العام تعاونتِ للمرة الثالثة مع مصطفى شعبان فى مسلسل «درش»، حدثينا عن طبيعة التعاون بينكما، ولماذا تحرصين دائمًا على التواجد فى أعماله؟

– عندما أعمل مع مصطفى شعبان أقدم أدوارًا أحبها على المستوى الشخصى، وأنا أكن له محبة وتقديرًا كبيرين على المستويين الإنسانى والفنى، أشعر بسعادة حقيقية خلال العمل معه، خاصة فى وجود مجموعة متآلفة تجمعنا، مثل الأستاذ رياض الخولى، فنحن فريق متجانس بيننا كيمياء واضحة، وهذا التآلف ينعكس على الشاشة ويصل إلى الجمهور بشكل صادق.

حدثينا عما جذبك لشخصيتك فى مسلسل «درش»..

– الدور جذبنى، فزوجة والد «حسنة» التى جسدتها سهر الصايغ، ابنة زوجى فى المسلسل، ومتزوجة من مصطفى الذى يجسد شخصية «درش»، بيننا صراعات متعددة، سواء بينى وبينها أو بينى وبين «درش»، وتطورت هذه الخلافات تدريجيًا، وظل السؤال إلى أين ستصل هذه الصراعات؟ هذا ما كشفته الأحداث.

قدمتِ شخصية شعبية فى «درش».. فما الجديد فى هذه الشخصية مقارنة بأدوارك الشعبية السابقة، خاصة مع مصطفى شعبان؟

– نعم، هى شخصية من بيئة شعبية، قدمت شخصيات شعبية كثيرة، لكن كل نموذج يختلف تمامًا عن الآخر، البيئة الشعبية مليئة بالنماذج المتنوعة للغاية، فليست نمطًا واحدًا كما يظن البعض، هناك شخصيات ثرية نفسيًا واجتماعيًا، وكل واحدة لها طريقتها فى الكلام، ومشيتها، ونظرتها للحياة، وطبيعة مشاعرها. لذلك أرى أن هذه الشخصية أيضًا حملت ثراء خاصًا بها.

أنتِ من أكثر الممثلات اللاتى يقدمن الشخصية الشعبية بتميز.. فكيف تتجنبين الوقوع فى فخ التكرار؟

– أتجنب التكرار من خلال دراسة كل شخصية على حدة، أبحث فى خلفيتها، وفى البيئة التى نشأت فيها، وفى طريقة تفكيرها وتصرفاتها، على سبيل المثال، شخصية «عزيزة» فى «سجن النسا» تختلف تمامًا عن «صباح» فى «نيللى وشريهان»، وكذلك «جليلة» العام الماضى فى «حكيم باشا»، كانت شخصية صعيدية وليست شعبية، كل نموذج له مفرداته وطريقته الخاصة فى الحديث والحركة والحالة النفسية، أنا أتعامل مع الشخصية باعتبارها إنسانًا من لحم ودم، وأحاول معايشتها بصدق، وهذا تحد صعب لكنه ضرورى حتى تبدو مختلفة ومقنعة.

هل تلعب اختياراتك دورًا فى هذا التنوع؟ هل تحرصين على اختيار ما يضيف لك جديدًا؟

– بالطبع أحاول قدر الإمكان أن أختار أدوارًا تضيف لى شيئًا جديدًا، وتستفزنى فنيًا، حتى أشعر أننى أقدم تجربة مختلفة لا تكرارًا لما سبق.

شاركتِ أيضًا فى مسلسل «المصيدة» وهو عمل مختلف تمامًا عن «درش».. ماذا جذبك إلى شخصيتك به؟

– فى العادة أكتفى بعمل واحد فى رمضان، لكن هذا العام كانت الشخصيات المعروضة عليّ مختلفة تمامًا، وكل واحدة فى اتجاه مغاير للأخرى، فاستفزنى ذلك، فى «المصيدة» قدمت شخصية من الطبقة المتوسطة أو فوق المتوسطة، وهى بعيدة عن الشعبى، ما جذبنى لاكتشاف هذا النموذج وتقديمه بشكل مختلف.

ضمن تفاصيل دورك فى «المصيدة» تحدثتِ عن الشهرة والسوشيال ميديا.. حدثينا عن تجسيدك شخصية بلوجر.

– نعم، هناك جانب مرتبط بالسوشيال ميديا، لكن النموذج الذى قدمته إيجابى، يستخدم هذه الوسائل فى أمور اجتماعية مفيدة، لا فى الإساءة أو التطفل، السوشيال ميديا أصبحت لغة العصر، ولا يمكن تجاهلها، لكن الفارق فى طريقة الاستخدام، ليست وسيلة للفضائح أو التشهير، بل يمكن أن تكون مساحة للتواصل الإيجابى.

هل كان من الصعب تقديم شخصية تتعامل مع السوشيال ميديا خاصة أنكِ لستِ من روادها؟

– بالتأكيد ليس الأمر سهلًا، التمثيل عمومًا مهنة صعبة، وتجسيد شخصية تتعامل بطبيعية أمام الهاتف أو الكاميرا يحتاج إلى جهد، أنا شخصيًا لا أتعامل كثيرًا مع السوشيال ميديا، لكن حين أقدم الشخصية يجب أن أبدو وكأننى أعيش هذه التفاصيل يوميًا، وهذا تحدٍّ حقيقى.

فى «المصيدة» تعاونتِ مع حنان مطاوع.. كيف تصفين هذه التجربة؟

– علاقتى بحنان مطاوع قديمة جدًا، فوالدها أستاذى ووالدتها أستاذتى، وهناك روابط إنسانية بيننا منذ سنوات، أعتبرها قريبة منى كأنها ابنتى أو أختى الصغيرة، أحبها وأؤمن بموهبتها، وسعدت جدًا بالعمل معها، وأعتقد أن العلاقة الإنسانية القوية بيننا انعكست على الشاشة.

إذا انتقلنا إلى «المتر سمير» وهو عمل كوميدى.. ماذا عن هذه التجربة؟

– العمل حمل طابعًا اجتماعيًا بروح خفيفة، لكنه ليس تهريجًا، هناك فكرة وقضية تُطرح، والكوميديا تنبع من طبيعة الشخصيات نفسها لا من افتعال الإفيهات، سعدت بالتعاون مع المخرج خالد مرعى، الذى قدمت معه من قبل من أجمل أدوارى مثل مسلسل «نيران صديقة»، وهناك بيننا تفاهم وثقة فنية كبيرة، كذلك فريق العمل متجانس للغاية، وشعرت أننا عائلة واحدة، وسعدت بدور الحماة.

كيف استطعتِ الانتقال بين 3 شخصيات مختلفة فى وقت متقارب؟

– الأمر مرهق بالتأكيد، لكنه جزء من مهنتى، أنا خريجة المعهد العالى للفنون المسرحية، وتدربنا على الانتقال بين شخصيات متعددة فى وقت قصير، أفصل تمامًا بين كل شخصية وأخرى، وأتعامل مع كل دور بضمير كامل، الجمهور لا يعنيه عدد الأعمال التى أشارك فيها، بل يهمه كيف أقدم الشخصية.

هل يشغلكِ رد فعل الجمهور بعد العرض؟

– بالطبع. مهما شعرت أننى قدمت عملًا جيدًا، يظل رأى الجمهور مهمًا جدًا بالنسبة لى، أعتبر نفسى دائمًا فى حالة امتحان، وأحاول بعد ردود الأفعال أن أراجع نفسى وأبحث عن أى عيوب لأطورها.

ما شعورك عندما تعود بعض مشاهدك القديمة للانتشار عبر السوشيال ميديا؟

– يسعدنى ذلك كثيرًا، لأنه ويعنى أن تعبى مقدر، لكننى لا أشعر أبدًا أننى وصلت إلى مرحلة الاكتفاء، بل أظل تلميذة تسعى لتقديم الأفضل، وأتمنى دائمًا أن أقدم أدوارًا أقوى وأعمق.

أخيرًا.. كيف قضيتِ رمضان بعد انتهاء التصوير؟

– فى الغالب نكون مرهقين جدًا بعد التصوير، فلا نجد وقتًا لطقوس كثيرة، أحاول فقط أن ألتقى بأسرتى وأستريح قليلًا، مهنتنا لها ضريبتها، نعيش حالة قلق قبل وأثناء العرض، لكن هذا جزء من طبيعة العمل الفنى، وأحمد الله دائمًا على محبة الناس وتقديرهم.

المصري اليوم