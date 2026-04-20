السحر في البساطة: هنا الزاهد بإطلالة تؤكد أن الكلاسيكية لا تموت

في مشهد يعكس ثقة النجمة بنفسها واختياراتها، تألقت هنا الزاهد بإطلالة سوداء راقية جسّدت مفهوم الأناقة الكلاسيكية بأسلوب معاصر. الفستان الطويل الذي اختارته جاء بقصة “أوف-شولدر”، ما أضفى لمسة أنثوية ناعمة على التصميم، مع خطوط بسيطة بعيدة عن التعقيد، لكنها في الوقت نفسه حملت حضوراً بصرياً قوياً يليق بمناسبات السجادة الحمراء.

اللون الأسود، الذي لطالما ارتبط بالفخامة، بدا خياراً موفقاً يعكس ذوقاً رفيعاً، فيما لعبت المجوهرات الماسية دور البطولة في استكمال اللوك، حيث أضفت بريقاً لافتاً من دون أن تطغى على بساطة الفستان. هذا التوازن بين البساطة والفخامة هو ما ميّز إطلالة هنا، وجعلها واحدة من أكثر الإطلالات تداولاً على منصات الموضة.

ترشيح عالمي يعزّز حضور هنا الزاهد

ولم يتوقف حضورها عند حدود الأناقة، إذ تزامنت هذه الإطلالة مع إعلان ترشيحها لقائمة “أجمل 100 وجه في العالم” لعام 2026، التي تنظمها TC Candler، وهو ما يعكس تصاعد حضورها العالمي. وقد عبّرت عن سعادتها بهذا الإنجاز عبر حسابها على Instagram، مؤكدة فخرها بهذه الخطوة.

ويأتي هذا الترشيح ضمن سلسلة حضور عربي متزايد في القائمة، إلى جانب أسماء لامعة مثل مي عمر وهيفاء وهبي، ما يعكس قوة تأثير المرأة العربية في عالم الجمال والنجومية. هنا الزاهد، بهذه الإطلالة، تثبت أن الأناقة ليست فقط في الجرأة، بل في القدرة على إبراز الشخصية بهدوء وثقة.

