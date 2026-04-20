منة شلبي تودع والدها في حالة صدمة ودموع خلال تشييع جنازته

ظهرت الفنانة منة شلبي في حالة من الانهيار والحزن الشديد خلال تشييع جنازة والدها محمد هشام الدين، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، حيث بدت عليها علامات الصدمة والتأثر البالغ أثناء مراسم الجنازة التي أقيمت بمسجد الفاروق بمنطقة المعادي.

وحرص عدد من نجوم الفن على دعم ومواساة الفنانة منة شلبي في حزنها، حيث حضر كل من الفنانة لبلبة والفنان كريم عبدالعزيز، إلى جانب عدد آخر من نجوم الفن.

وانهارت منة شلبي بالبكاء خلال تشييع الجثمان، فيما حرصت الفنانة لبلبة على مواساتها ودعمها في لحظات الحزن، في مشهد مؤثر.

وكان المنتج أحمد الجناينى، زوج منة شلبى، قد نعى الراحل محمد هشام الدين شلبى بكلمات مؤثرة عبر حساباته الرسمية، قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى حمايا الغالى محمد هشام الدين شلبى، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبى، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير».

المصري اليوم