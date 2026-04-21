انتصار: أتعامل مع شخصياتي كـ«لحم ودم».. وليس مجرد كلمات على الورق

شاركت الفنانة انتصار فى موسم رمضان 2026 بثلاثة مسلسلات متنوعة، هى «على كلاى» و«فخر الدلتا» و«الكينج»، مؤكدة أن تعدد المشاريع بالنسبة لها أمر طبيعى واعتادت عليه منذ بداية مشوارها الفنى، وأوضحت أن الممثل الحقيقى يجب أن يمتلك القدرة على التلون وتجسيد شخصيات مختلفة دون الاكتفاء بالظهور فى عمل واحد فقط.

وتحدثت انتصار فى حوار لـ«المصرى اليوم» إنها تحرص على منح كل شخصية وقتها الكامل، والتعامل معها ككائن حى له تفاصيله الخاصة، وهو ما يساعدها على الانتقال بسلاسة بين الأدوار وتحقيق أداء متقن وواقعى يلامس الجمهور.

وعن مشاركتها فى مسلسل «على كلاى» إلى جانب أحمد العوضى، حيث جسدت شخصية «ألمظ أبو الدهب» التى تتسم بالصراعات القوية مع بطل العمل، أكدت وجود كيمياء فنية تجمعها بالعوضى نتيجة تعاوناتهما السابقة.

كما تطرقت إلى تجربتها فى مسلسل «فخر الدلتا» مع أحمد رمزى، مشيرة إلى حرصها على دعم المواهب الشابة ومنح الفرص للجيل الجديد، كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل «الكينج»، والتعاون مع محمد إمام، حيث قدمت شخصية شعبية مثيرة أضافت بعداً لأحداث العمل، وإلى نص الحوار:

شاركتِ فى الموسم الرمضانى الماضى بثلاثة أعمال، كيف تمكنتِ من التوفيق بين هذه المشاريع؟

– هذا عملى منذ بداية مشوارى الفنى، فالممثل يمكنه المشاركة فى عملين أو ثلاثة، ولا أفهم لماذا رُوجت فكرة أن الممثل يجب أن يقتصر على عمل واحد أو على بطولة مسلسل واحد، فعملى كممثل يتطلب القدرة على التلون فى كل شخصية أقدمها، والمهم هو كيف أبدع فى كل دور وليس مجرد المشاركة فى عدة أعمال.

كيف تتعاملين مع كل شخصية لضمان أداء متقن ومختلف لكل دور تشاركينه؟

– أتعامل مع كل شخصية بمنحها كامل وقتها وحجمها أثناء الأداء، وأخرج من عباءة شخصية لأدخل فى أخرى بكل سلاسة، بالنسبة لى، الشخصيات ليست مجرد كلمات مكتوبة على الورق، بل أحولها إلى شخصيات من لحم ودم، وأتعامل معها كما لو كانت أشخاصاً حقيقيين فى حياتى اليومية، وهو ما يساعدنى على التفرغ الكامل لكل دور وأداء كل شخصية بأقصى قدر من الإتقان والواقعية.

حدثينا عن مشاركتك فى «على كلاي» مع أحمد العوضى.. وكيف رأيتِ ردود الفعل على شخصية «ألمظ أبو الدهب»؟

– مسلسل «على كلاى» من نوعية الأعمال الشعبية الاجتماعية التى ينتظرها الجمهور دائماً، والحمد لله العمل حقق نجاحاً كبيراً كما كنا نتوقع، وتصدر نسب المشاهدة، وكان بالفعل مسلسل الشارع فى رمضان، وشخصية «ألمظ أبو الدهب» كانت بمثابة الكابوس الأسود لشخصية أحمد العوضى خلال الأحداث، لكن مع تطور الحلقات ظهرت نقاط ضعفها، خاصة بعد ضياع أبنائها، وهو ما كشف الجانب الإنسانى بداخلها.

ما الذى جذبك لشخصية «ألمظ» وحفزك لتجسيدها؟

– منذ اللحظة الأولى رأيت فى «ألمظ» نموذجاً مختلفاً لامرأة استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة داخل بيئة صعبة، فهى ليست مجرد سيدة شعبية تدير تجارتها فى سوق التوفيقية، لكنها تمتلك حضوراً قوياً وتاريخاً إنسانياً معقداً، وأكثر ما جذبنى للشخصية هو هذا التناقض بين القوة التى تظهر بها ومشاعر الأم التى تحاول الموازنة بين الحنان والمسؤولية، وهو ما منحنى مساحة تمثيلية ثرية لتقديم أبعاد متعددة للشخصية.

وماذا عن تحضيراتك للشخصية؟

– التحضير لشخصية «ألمظ» لم يكن يحمل صعوبة بالنسبة لى بقدر ما هو جزء أساسى من عملى كممثلة، قرأت السيناريو جيداً، وجلست مع المخرج، وأجرينا العديد من البروفات لضبط إيقاع الشخصية وتفاصيلها النفسية والاجتماعية، واهتممت كذلك بالتفاصيل الشكلية، فـ«ألمظ» تحب ارتداء العباءات والتفاخر بذهبها، وهو ما يعكس تكوينها الاجتماعى والنفسى، إلى جانب الاهتمام بالرسم الجسدى وطريقة الحركة، لأن الشكل الخارجى يجب أن يعكس التحولات الداخلية التى تمر بها الشخصية.

هل خشيتِ من تقديم شخصية «ألمظ» الشريرة؟

– لا أرى «ألمظ» كشخصية شريرة بالمعنى التقليدى، بل كإنسانة تضطرها الظروف لاتخاذ قرارات صعبة للدفاع عن بيتها وأموالها وأبنائها، من وجهة نظرها ما تفعله صحيح وفقاً لتجاربها وتعليمها البسيط، حتى لو لم يكن كذلك من منظور آخر، وكان هدفى تقديم دوافعها بصدق وترك الحكم فى النهاية للمشاهد.

كيف تصفين تعاونك مع أحمد العوضى فى «على كلاى»؟

– التعاون مع أحمد العوضى ليس الأول بيننا، وهناك كيمياء جيدة تجمعنا، هو شخص لطيف جداً أثناء التصوير، مجتهد ويسعى دائماً لتطوير نفسه ويحرص على تقديم أفضل ما لديه، كما أنه إنسان وجدع، يتمتع بالرجولة وأصالة ابن البلد، وطيب القلب، ويستمع للآخرين ويحتوى من حوله، وهذه صفات جميلة جداً سواء كشخص أو كزميل فى العمل.

كيف تصفين مشاركتك فى مسلسل «فخر الدلتا» مع أحمد رمزى فى أولى بطولاته المطلقة؟

– شاركت فى مسلسل «فخر الدلتا» من خلال شخصية «إحسان»، وهى سيدة تمتلك عمارة، وتجمعها مواقف عديدة مع شخصية أحمد رمزى الذى يستأجر سطح العقار ليعيش فيه مع مجموعة من الشباب، وهو ما يخلق العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية خلال الأحداث، وهذه التجربة كانت مختلفة وممتعة لى، خاصة أن العمل قائم على طاقات شابة وتجارب أولى، ودائماً أحب دعم هذه نوعية من المشاريع، لأن الحماس فيها يكون مختلفاً، كما أن العمل مع جيل جديد من الممثلين والمخرجين والكتاب يمنح الفنان طاقة متجددة.

وما شجعنى أيضاً هو فكرة العمل نفسها، إلى جانب رغبتى فى الوقوف بجانب المواهب الصاعدة، لأن الصناعة تحتاج دائماً إلى دماء جديدة، أرى أن مثل هذه التجارب تضيف للفنان كما تضيف للمواهب الشابة، خاصة عندما يكون هناك إصرار على تقديم تجربة مختلفة وجديدة على الجمهور.

وما الذى جذبك لشخصية «إحسان»؟

– شخصية «إحسان» أيضاً حملت طابعاً كوميدياً خفيفاً، وفى الوقت نفسه لها حضورها داخل الأحداث، وهو ما جذبنى للدور، لأننى أحب التنوع فى الشخصيات وعدم تكرار نفسى، وأحرص دائماً على تقديم أدوار تحمل روحاً جديدة حتى لو كانت فى إطار كوميدى.

أنتِ دائماً حريصة على دعم المواهب الشابة، فكيف ظهر ذلك من خلال مشاركتك مع أحمد رمزى؟

– شخصياً، دائماً حريصة على دعم المواهب الشابة فى أى عمل يشاركونه، ومسلسل «فخر الدلتا» كان فرصة بأن أشارك فناناً شاباً أولى بطولاته، ومنذ عرض المسلسل، تلقيت ردود فعل إيجابية على أدائه، والجمهور لاحظ طاقته وحضوره على الشاشة، وهو ما أسعدنى كثيراً، وحين عرض علىّ الدور، تذكرت بداياتنا جميعاً، وكيف بدأنا بتجربة مشهد أو اثنين، وكان هناك من وقف بجانبنا، واليوم من واجبنا دعم الجيل الجديد، أحمد مجتهد ومركز ويتمتع بخفة الظل وسرعة البديهة، إضافة إلى اجتهاده وتركيزه، مما جعل تجربتى معه ممتعة ومثمرة بعد انتهاء عرض المسلسل.

كيف تصفين تجربتك فى مسلسل «الكينج» مع محمد إمام وما أبرز الأمور التى أعجبتك فى العمل، بالإضافة إلى شخصيتك «عايدة الكتعة»؟

– كانت مشاركتى فى مسلسل «الكينج» تجربة مميزة وممتعة للغاية، وسعيدة جداً بالعمل مع محمد إمام الذى يمتلك قدرة فريدة على الجمع بين الكوميديا والتراجيديا، ويستطيع الوصول إلى الجمهور بطريقة مختلفة تدخل البهجة على المشاهد. أقدر اجتهاده وشغفه بأدائه، وهو دائماً يسعى لتقديم الأفضل، مما جعل العمل محط اهتمام الجماهير وحقق تفاعلاً واسعاً بعد عرضه.

أما عن شخصيتى، «عايدة الكتعة»، والدة شخصية مصطفى خاطر، وهى شخصية شعبية وساحرة تتمتع بقدرات خاصة ويهابها الجميع ضمن سياق الأحداث، ما أضفى على العمل بعداً من الغموض والإثارة وجعل الأحداث أكثر تشويقاً، وكانت تجربة شخصية «عايدة» فرصة رائعة لتقديم دور مختلف خارج الأدوار التقليدية، وأتاحت لى التفاعل مع فريق العمل وخلق شخصية لها حضور لافت، وسعدت جداً بالتفاعل الإيجابى الذى لاقته الشخصية من الجمهور بعد انتهاء عرض المسلسل.

ما الذى يجذبك عادة إلى الشخصيات الشعبية تحديداً؟

– الشخصيات الشعبية قريبة جداً من الناس وتعكس تفاصيل الحياة اليومية، لذلك تحمل مساحة كبيرة من الصدق والتفاعل مع الجمهور، أحب هذا النوع من الأدوار لأنه يمنحنى فرصة لتقديم مشاعر حقيقية وتحديات درامية متنوعة.

ما رأيك بلقب «جوكر رمضان» الذى أطلقه عليك جمهورك؟

– أسعد كثيراً بلقب «جوكر رمضان» لأنه جاء بتلقائية من جمهورى، دون أى اصطناع، ولم أطلقه على نفسى، أشعر بالسعادة أيضاً لتفاعل الجمهور مع نجاحى الموسم الماضى، ويزيدنى هذا الحماس لتقديم الأفضل هذا العام.

ماذا عن النجاح

الذى حققه مسلسل «بيت بابا» وتصدره المشاهدة قبل رمضان؟

– الحمد لله أنا سعيدة جداً بردود الفعل الإيجابية والنجاح الذى حققه المسلسل، خاصة مع تصدره المركز الأول يومياً على منصة «شاهد» وقت عرضه، العمل طرح مشكلات يومية تعيشها الأسر، خصوصاً ما يتعلق بتربية الأبناء ومحاولات الآباء المستمرة لحمايتهم والوصول بهم إلى بر الأمان، وأعتقد أن سر نجاحه يعود إلى قدرته على الدخول إلى كل بيت والتفاعل مع الجمهور، لأنه ناقش قضية اجتماعية حقيقية، والجمهور دائماً يميل للأعمال التى تعكس واقعه وتلامس تفاصيل حياته اليومية، ومن المقرر أن يعرض الجزء الثانى من العمل قريباً وسيكون مليئاً بالمفاجآت والكوميديا.

