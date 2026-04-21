نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة مميزة، مرتدية بشكير أبيض!

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها إطلالة جذابة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت نسرين في الصور، بإطلالة مميزة، مرتدية بشكير أبيض، معلقة “صباح النور” ،وتفاعل معها أعداد كبيرة من المتابعين.

والجدير بالذكر ان تخوض نسرين طافش بطولة مسلسل “أنا وهو وهم” الذي كان مقررا عرضه في موسم دراما رمضان 2026، لكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت الذي حال دون استكمال التصوير.

ويذكر ان المسلسل قصة وسيناريو وحوار نسرين طافش بمشاركة ورشة تأليف، ومن إخراج زهير قنوع.

