أحمد العوضي ويارا السكري: بدلة زفاف وتعليق بالقلوب يعيدان حديث الارتباط بعد “علي كلاي”

عادت التكهنات من جديد حول طبيعة العلاقة التي تجمع الفنان أحمد العوضي بالفنانة يارا السكري، والشرارة هذه المرة كانت “بدلة زفاف” وتعليق من 3 كلمات فقط.

القصة بدأت حين فاجأ العوضي متابعيه على “فيسبوك” بصورة يظهر فيها مرتدياً بدلة زفاف كاملة، من دون أي تعليق توضيحي. الصورة الصامتة فتحت باب التأويلات على مصراعيه: هل هو مشهد من عمل جديد؟ أم رسالة شخصية مبطّنة؟

الإجابة زادت غموضاً عندما دخلت يارا السكري على الخط. الفنانة الشابة التي شاركت العوضي بطولة مسلسل “علي كلاي” في رمضان الماضي، اكتفت بالتعليق على الصورة بمجموعة من “إيموجي” القلوب الحمراء. الرد لم يتأخر: العوضي كتب لها علناً “حبيبي يا حلو”.

هذا التفاعل العلني أعاد إلى الواجهة كل الأحاديث التي ربطت بين النجمين منذ عرض المسلسل، الذي تدور أحداثه في أجواء اجتماعية تشويقية حول ملاكم شاب يصارع ماضيه العائلي الغامض وشبكات النفوذ.

مواصفات “فارس الأحلام” تتطابق مع العوضي!

ما زاد الطين بلّة، تصريحات أدلت بها يارا السكري أخيراً عن مواصفات شريك حياتها المنتظر. كلامها اعتبره الجمهور “وصفاً تفصيلياً” لأحمد العوضي بدون ذكر اسمه. إذ قالت السكري: “مش فارقة يكون عنده شنب، بس حلو لو عنده دقن، ومش بميل للراجل الأصلع. أتمنى بشرته غامقة أو قمحاوي وأسمراني، والمهم يكون ناجح وبيعرف يشتغل حتى لو مش ممثل”. وأضافت: “لازم يكون من طبقة اجتماعية كويسة، وجدع وابن بلد، وسمعته حلوة ومشهور إنه ناجح. يا ريت يكون طويل، ومصري مش من إيجيبت، ولو متجوّز قبل كده عادي… ومش هقول أول حرف من اسمه”.

الوصف الأخير “مصري مش من إيجيبت” و”متجوّز قبل كده عادي” اعتبره المتابعون إسقاطاً مباشراً على العوضي، لتتحول جملة “مش هقول أول حرف من اسمه” إلى ميم متداول، لأن الجمهور قال الحرف وكل الحروف.

بين الدراما والواقع

حتى اللحظة، لا تأكيد رسمياً ولا نفياً من الطرفين. لكن تزامن صورة “بدلة الزفاف” مع تعليق “القلوب” وردّ “حبيبي يا حلو”، مع قائمة مواصفات تبدو كأنها كُتبت على مقاس العوضي، جعل كل شيء يبدو وكأنه فصل جديد من مسلسل، لكن هذه المرة خارج الشاشة.

فهل نحن أمام “تلميح متعمّد” يسبق إعلان ارتباط؟ أم مجرد “أَفْورة سوشيال ميديا” بين زميلَي عمل تجمعهما كيمياء واضحة منذ “علي كلاي”؟ الجمهور يترقب، والتعليق المنتظر قد يحمل الإجابة.

