بعد تشبيهها بـ مايكل جاكسون.. أسماء جلال تثير الجدل بمنشور عن فيلم «مايكل»

مازحت الفنانة أسماء جلال جمهورها ومتابعيها، مدعية مشاركتها فى فيلم «مايكل» الذى يتناول السيرة الذاتية لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، حيث نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى بوستر العمل، وعلّقت عليه قائلة: «انتظروا فيلمى الجديد».

وأثار تعليق أسماء جلال تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، قبل أن يتضح أنها تمزح مع متابعيها ولا تشارك فعليًا فى الفيلم، خاصة أن البعض كان قد أشار خلال الفترة الماضية إلى وجود شبه بينها وبين مايكل جاكسون.وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع المنشور، حيث تداول عدد من المتابعين صورًا مركبة تُبرز هذا التشابه، فيما امتلأت التعليقات بردود فعل طريفة عبّرت عن إعجابهم بخفة ظلها، وسط موجة من الضحك والتفاعل.

