لا أستطيع التنازل.. نيرمين الفقى تكشف سبب تأخرها فى الزواج

تحدثت الفنانة نيرمين الفقى عن رأيها فى الزواج، وسبب تأخرها فى الزواج أو انتظارها اتخاذ هذا القرار، ولماذا لم تأخذ هذه الخطوة.

وقالت نيرمين فى لقائها مع منى الشاذلى فى برنامج «معكم مع منى الشاذلي»، أنها ترى الزواج يرتبط بالنصيب، لكنها فى الوقت نفسه ترى أن هذا القرار خط أحمر فى حياتها.

وكشفت نيرمين خلال الحلقة عن تفاصيل حياتها: أنا لدى مبادئ واضحة فى حياتى ولا يمكننى التنازل، ولدى بعض الشروط أولها أن أننى لا يمكن أن أكون زوجة ثانية، أو سبب فى معاناة امرأة أخرى.

وأشارت أن تمسكها بهذا المبدأ كان من العوامل الأساسية التى أدت إلى تأخر زواجها، مشيرةً إلى أنها تضل الانتظار بدلًا من الارتباط بعلاقة لا تتوافق مع قناعاتها.

وأضافت عن مواصفات الشخص الذى تتمناه: «أنا محتاجة راجل بمعنى الكلمة يعنى أخلع رداء الرجولة اللى أنا بحاول أبينه قدام الناس ولا أبقى سوى أنى أكون امرأة، مش راجل غير حقيقى مش هو اللى اعتمد عليه، لأن الشخص لما يقعد فترة كبيرة من غير جواز بيكون معتمد على نفسه فى حاجات كتير».

وأكملت: «مش معنى كده إنى عاوزة راجل ما حصلش مفيش حاجة اسمها كده، ولأنى مش ست ماحصلتش، لكن راجل بمعنى الكلمة يتحمل المسؤولية فالموضوع مش سهل».

