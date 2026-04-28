سمية الخشاب تتحدث عن أسباب عدم تقديمها أعمالاً فنية جديدة

خرجت الفنانة سمية الخشاب عن صمتها لتردّ على أسئلة متابعيها حول سبب قلة مشاركاتها الفنية في الفترة الأخيرة، موضحةً أنها لا تزال في انتظار العمل الفني الذي يليق بمسيرتها الفنية.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات إعلامية: “منتظرة عمل يليق بمشواري الفني ولازم يكون قوي مع مخرج وشركة إنتاج قوية، وإن شاء الله يبقى فيه حاجة كويسة قريب”.

سمية الخشاب تغيب عن دراما رمضان

يُذكر أن سمية الخشاب تغيب عن الدراما المصرية منذ عامين، حيث كان آخر عمل فني قدمته مسلسل “بـ100 راجل”، الذي عُرض في رمضان 2024، بينما شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال المسلسل الخليجي “أم 44″، والذي ضم نخبة من النجمات العربيات، منهن: ميس كمر، هدى الخطيب، جومانا مراد، إيمان الحسيني، ليلى عبد الله، فاطمة الصفي، لولوة الملا، وعبير أحمد.

والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، وقدّمت تتره بصوت مميز أبلة فاهيتا، بكلمات منة عدلي القيعي وألحان أحمد طارق يحيى.

وتدور أحداث المسلسل حول 8 سيدات يبلغن من العمر 44 عاماً، يعشن تجارب مختلفة ما بين الأزمات العاطفية، والمشكلات الأسرية، والطموحات المهنية، حيث تحاول كل واحدة منهنّ أن تجد التوازن وتحقيق ذاتها قبل أن يفوتها قطار الأحلام.

وكان آخر أعمال سمية خشاب في السينما، فيلم “الليلة الكبيرة” الذي عُرض في عام 2025 وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج الراحل سامح عبد العزيز، وحقق نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه.

وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد في أحد الموالد الشعبية، مستعرضاً عالم هذا المولِد، والأحداث المُصاحبة له من حلقات ذكر، وطقوس دينية مختلفة، وذلك من خلال مجموعة من القصص والحكايات التي تحدث سواء للقائمين والعاملين في هذا المولد، أو للزوّار خلال ذلك اليوم.

