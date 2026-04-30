شريهان تستعيد ذكرى هشام سليم بكلمات مؤثرة: أنقى وأصدق وأجمل الناس

أعادت الفنانة شريهان، نشر مقطع من لقاء سابق للفنان الراحل هشام سليم، عبر خلاله عن إعجابه الكبير بموهبتها الاستثنائية، مؤكدًا أنها كانت تستحق الوصول للعالمية.

وكان قد قال هشام سليم فى المقطع: “شريهان دى لو كنت مسؤول فى الفترة اللى كانت موجودة فيها، كان المفروض أطلعها العالمية، مايكل جاكسون ما يعرفش يعمل ربع اللى هى بتقدر تعمله، وهى تقدر تعمل كل اللى هو بيعمله”.

وعلقت شريهان على الفيديو بكلمات مؤثرة، قائلة: “يا حبيبى ويا توأم عمرى يا هشام… حيًا ترزق فى قلبى يا أنقى وأصدق وأجمل الناس فى حياتى، يا صديقى وزميلى وحبيبي”.

وكانت شريهان قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها لؤلؤةوكتبت: «أنا إنسانة محظوظة جداً لأنكِ منى وأنا منكِ، منذ ولادتك فى 22/4 أصبحتِ مصدر إلهام لى لأكون شخصاً أفضل كل يوم.. أحبك.. تكفينى يا لؤلؤة، طفلتى.. يا من أراكِ لعمرى عمراً، ولقلبى حباً، ولروحى شيئاً يغنيها عن كل الأشياء.. يا من أفتخر بها أمام نفسى قبل أن أفتخر بها أمام كل الدنيا».

وأضافت: «يا من أشكر عليها ربى فى كل صلاة ودعاء وحركة وخطوة ونفس أتنفسه.. يا من ينطق بحروف اسمها قلبى فى كل دقة من دقاته لأحيا كل يوم من جديد».

واختتمت شريهان رسالتها بدعاء عبّرت فيه عن أمنياتها لابنتها، قائلة: «يا هدية وطيبة ورضا ربى.. شكراً لله عليكِ نعمة يا لؤلؤة يا ملاكي، اللهم احمها واحفظها بعينك التي لا تنام، واجعلها من السعداء.. أنا ووالدك وشقيقتك نفتخر بكِ».

