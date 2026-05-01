أروى جودة: بحب الكوارع والممبار.. وزوجي نفسه يشترى جزيرة في أسوان

كشفت الفنانة أروى جودة عن تفاصيل حياتها الزوجية وعلاقتها بزوجها وأبنائه، مؤكدة أن الزواج منحها حالة من الاستقرار والسعادة، وأن زوجها يمثل لها أهم شيء في حياتها.

وخلال تصريحات خاصة لبرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها بهنسي، أوضحت أروى أنها حرصت منذ إعلان خطوبتها على مشاركة جمهورها تلك اللحظات المهمة، لأنها تعتبرهم أقرب الناس إليها، قائلة إنها تشعر دائمًا بأن جمهورها أهلها وأصدقاؤها، وتقدر دعمهم ودعواتهم المستمرة لها.

وأضافت أن زوجها شخص خجول جدًا ولا يحب الظهور أو حضور المناسبات العامة، وغالبًا ما يفضل الابتعاد عن الأضواء، قائلة: “هو بيتكسف جدًا ومش بيرضى ييجي معايا، ويقولي روحي لوحدك”، مؤكدة أن هذا الأمر يعكس طبيعته الهادئة والبسيطة.

كما تحدثت عن ارتباطه الشديد بمدينة أسوان، مشيرة إلى أنه منبهر بجمال المعابد والطبيعة هناك، ويحب ركوب الفلوكة ويشعر أن للمدينة سحرًا خاصًا، حتى إنه يحلم بشراء جزيرة صغيرة فيها.

وكشفت أروى عن علاقتها القوية بأبناء زوجها، مؤكدة أنهم قريبون جدًا منها، وأنها تعتبرهم أصدقاء أكثر من مجرد علاقة أسرية، قائلة إنهم يحبونها كثيرًا ويحكون لها كل ما يخشون قوله لوالدهم، كما أنهم جميعًا يحبون أغنية «خطفوني» للفنان عمرو دياب.

وعن الطعام، قالت أروى إنها تحب الأكلات المصرية الشعبية مثل الكوارع والممبار، مؤكدة أن زوجها أيضًا يحب الكوارع واللحوم بشكل واضح، لكنه لا يفضل بعض الأكلات مثل الملوخية، بينما يهتم بالخضار والسلطات.

وعن حفل زفافها، أوضحت أنها أقامت حفلًا في إيطاليا، لكنها أصرت على إقامة حفل آخر في مصر حتى تشارك عائلتها وأصدقاءها فرحتها، بحضور عدد كبير من النجوم، مؤكدة أن زوجها بالنسبة لها هو “أحلى حاجة في الدنيا”، وأن غيرته عليها طبيعية ومتزنة مثل أي زوج دون مبالغة.

