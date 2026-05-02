«نوستالجيا باند» تعود بصوت الزمن الجميل في صيف 2026 بمشاركة شريف منير

تستعد فرقة «نوستالجيا باند» بمشاركة الفنان شريف منير للعودة مجددًا إلى الساحة الفنية، من خلال سلسلة من الحفلات الغنائية المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة، ضمن موسم صيف 2026، في تجربة ينتظرها جمهور الموسيقى الحية ومحبو الأغنيات الكلاسيكية بإعادة توزيع عصري.

وتقدم الفرقة تجربة موسيقية تعتمد على إحياء أشهر الأغنيات التي ارتبطت بذاكرة الجمهور، خاصة تلك التي قُدمت ضمن أفلام سينمائية ناجحة، حيث تُعاد صياغتها برؤية حديثة تجمع بين الحفاظ على روحها الأصلية وإضافة لمسة موسيقية معاصرة تتماشى مع ذوق الأجيال الجديدة.

ويظهر شريف منير خلال الحفلات بدور مميز، إذ يشارك كعازف درامز، في انعكاس لشغفه بالموسيقى، وهو ما يضفي طابعًا خاصًا وتفاعليًا على العروض الحية.

وكانت «نوستالجيا باند» قد شهدت خلال الفترة الماضية نشاطًا فنيًا ملحوظًا، عبر إحياء عدد من الحفلات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، ما يعكس تنامي شعبيتها على الساحة الموسيقية، ويدعم التوقعات بنجاح جولتها الصيفية المقبلة.

وتتضمن قائمة أعمال الفرقة مجموعة من أشهر الـ«ساوندتراك» السينمائية، من بينها موسيقى أفلام «سهر الليالي»، و«شورت وفانلة وكاب»، و«عريس من جهة أمنية»، و«التوربيني»، حيث تُقدم جميعها بتوزيعات جديدة تمنحها طابعًا معاصرًا دون المساس بهويتها الأصلية.

وتضم الفرقة عددًا من الموسيقيين، هم إسلام التوني، ومحمد العشري، ومحمد شبل، وعمر أحمد، وعلاء فراج، وعمر التودي.

