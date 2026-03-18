لم نشترِ مشاهدات.. ياسمين الخطيب: برنامجنا الأكثر مشاهدة فى رمضان 2026

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على نجاح برنامجها «ورا الشمس» خلال موسم رمضان 2026، مؤكدة أن البرنامج حقق نسب مشاهدة مرتفعة دون الاعتماد على حملات ترويجية.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمى على موقع «انستجرام»: «لم نصرف مليما واحداً على السوشيال ميديا، ولم نشترى مشاهدات أو نتعاقد مع صفحات الترويج».

وأضافت: «بل ولم نعلق لافتة واحدة فى شوارع مصر ورغم ذلك حصد البرنامج المركز الأول كأكبر البرامج الحوارية مشاهدة فى مصر لرمضان 2026، اللى معاه ربنا يمشى على المياه».

وتابعت: “ورا الشمس شكراً لكل من ساهم فى هذا النجاح، من أصغر عامل فى الستوديو حتى أكبر منصب بالقناة.

واختتمت: “جدير بالذكر إن ظروفى الصحية أخرتنا، فاضطرينا نكثف التصوير فى النص الثانى من رمضان كنا بنتسحر فى القناة، وفيه ناس كانت بتبات لتانى يوم الظهر عشان تكمل الشغل، فى مقدمتهم فريق المونتاج فشكرى لهم مضاعف.

