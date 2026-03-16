هبة السيسي: محمد رمضان “نمبر وان” وياسمين عبد العزيز لها تاريخ في الدراما

أشادت الفنانة هبة السيسي خلال ظهورها في برنامج “ورا الشمس” مع الإعلامية ياسمين الخطيب بشعبية بعض النجوم، مؤكدة أن محمد رمضان هو البطل الجماهيري الأبرز وأن شعبيته كبيرة جدًا مقارنةً بزملائه مثل أحمد العوضي.

وأضافت هبة السيسي أن ياسمين عبد العزيز هي الأكثر قدرة على تقديم الدراما التلفزيونية، معتبرة أنها نجمة لها تاريخ طويل في المجال، مع احترامها للفنانة مي عمر وإسهاماتها الفنية.

كما أشارت إلى أن الفنانة ريهام عبد الغفور الأقرب إلى الجمهور في طريقة أداء أدوارها، مما يجعلها محبوبة لدى المشاهدين بشكل كبير.

