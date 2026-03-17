لقاء الخميسى تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة للمرأة: «كونى فخورة بنفسك دائما»

احتفلت الفنانة لقاء الخميسى، بعيد ميلادها برسالة مليئة بالمشاعر والدعم للمرأة، حيث شاركت جمهورها صورة جديدة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى، ووجهت من خلالها كلمات ملهمة لكل امرأة.

وكتبت لقاء الخميسى فى تعليقها على الصورة: «سنة جديدة مليئة بالخير والصحة والسلام والمحبة والصدق، لكل إمرأة صادقة مع نفسها ومع الغير، قوية، محبة، متسامحة، متزنة وواثقة فى نفسها”.

وأضافت: “كونى فخورة بنفسك دائمًا وأبدًا وتذكرى دائمًا أنك تستحقين الحب والسلام والأمان والاحترام والصحة والسعادة والصدق.. أنتِ العزة والوتد، أنتِ القلب الكبير، أنتِ الحياة وبدونك لا توجد حياة».

وتفاعل عدد كبير من متابعى الفنانة مع رسالتها، حيث حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، متمنين لها دوام الصحة والسعادة ومزيدا من النجاح فى حياتها الفنية والشخصية.

