مخرجة أفلام تامر حسني تكشف حقيقة عودته لبسمة بوسيل

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن عودة الفنان تامر حسني الى طليقته الفنانة بسمة بوسيل بعد عامين من الانفصال، وهو الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحيتها، علّقت المخرجة سارة وفيق على الأخبار المنتشرة، مؤكدةً أن الأمور بينهما باقية على حالها، وأن الجمهور لا يزال يتمنى عودتهما الى بعض.

وقالت سارة وفيق في ندوة صحافية رداً على سؤال عن حقيقة عودة تامر وبسمة الى بعض: “الناس بتحب بسمة بوسيل وتامر حسني مع بعض وهما مرجعوش، ولكن دايماً بيتعاطفوا معاهم ونفسهم يرجعوا، ونتمنى ربنا يعمل ليهم الخير”.

وعن العلاقة التي تجمعها بتامر حسني، قالت سارة وفيق: “أنا وتامر أصدقاء وهو فنان كبير والحمد لله ربنا وفّقني إني اشتغل معاه والكيمياء بتاعتنا حلوة أوي مع بعض أنا وهو إخوات بعيداً عن الشغل بنثق في بعض جداً”.

كان تامر حسني قد نشر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” صورة للفنان عصام عمر، من كواليس مسلسله الجديد “بطل العالم”، والمعروض حالياً.

وعلّق تامر على صورة عصام عمر كاشفاً عن رأيه في أدائه، مؤكداً أنه سيكون النجم القادم في عالم التمثيل، حيث قال: “عصام عمر بإذن الله نجم المرحلة المقبلة بجدارة”.

وأعاد عصام عمر نشر إشادة تامر حسني به، عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، وردّ عليه قائلاً: “نجم النجوم بنفسه”.

وجاءت إشادة تامر حسني بعصام عمر بعد أن تصدّر مسلسل “بطل العالم” ترند محركات البحث على “غوغل”، بالتزامن مع عرض حلقاته الأولى، في مؤشر واضح على اهتمام الجمهور بمتابعة العمل.

