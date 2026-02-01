روضة الحاج: لكَم كنتُ قاسيةً حينما لم أقُلْ ذاتَ يومٍ أُحبُّكِ!

لن أتخلَّى!

أنَّني حين يخذُلُكِ الناسُ

وحقلاً وظِلَّا

سأُشرقُ من جهةٍ ما

في عتمةٍ ما

وإنْ قيلَ ما لا تُحبينَ عنكِ

فلا تأبهي

إنَّني أعرفُ الناسِ

مَنْ أنتِ

سوف أُغنِّي وأصدحُ

كلَّا وكلَّا!