شاهد بالصورة والفيديو.. مطرب سوداني يثير ضجة إسفيرية واسعة ويعرض نفسه لسخرية الجمهور بعد ظهوره في “كليب” بزي الفراعنة القدماء وساخرون: (فرعون كان عنده بودي قادر؟)

2026/02/01
عرض المطرب السوداني, الشاب عبد الخالق الدولي, نفسه لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الدولي, قام بنشر مقطع فيديو قصير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر المطرب الشاب في الفيديو الذي قيل أنه ترويج لعمل فني جديد قام بتصويره على طريقة الفيديو كليب, بالعاصمة المصرية القاهرة, وهو يرتدي أزياء الفراعنة القدماء.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فإن معظم التعليقات جاءت ساخرة على شاكلة: (فرعون كان عنده بودي قادر؟).

محمد عثمان _ النيلين

