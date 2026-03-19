شاهد بالصور.. فنانة تشكيلية تبيع لوحة للمطربة إيمان الشريف بمبلغ مليار جنيه وتعرض أخرى للسلطانة هدى عربي

كشفت فنانة تشكيلية, سودانية, عن بيعها إحدى لوحاتها الأخيرة التي رسمت فيها المطربة الشهيرة إيمان الشريف, بمبلغ كبير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت الفنانة التشكيلية, أريج العبد, في تدوينة لها على حسابها عبر فيسبوك, عن بيعها لوحة الفنانة إيمان الشريف بمبلغ مليار جنيه سوداني.

ونشرت أريج, صورة اللوحة التي قامت برسمها للمطربة الشهيرة وقالت: ديل رسمتين..وحده لي ايمان الشريف واتباعت قبل فتره بي الف جنيه سوداني “مليار”.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد كشف الفنانة التشكيلية, عن إكمالها رسم لوحة أخرى للمطربة الشهيرة هدى عربي, وأعلنت عن طرحها للبيع أيضاً.

محمد عثمان _ النيلين