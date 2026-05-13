دنيا سامي عن فيلم الكلام على إيه: في كيميا فنية بيني وبين مصطفى غريب

كشفت الفنانة دنيا سامي، عن تفاصيل دورها في فيلم الكلام على إيه، قائلة: بجسد شخصية عروسة بيحصلها موقف صعب يوم فرحها وبنشوف خلاله مواقف كوميدية ودرامية هتعجبكم”.

وأضافت دنيا، في تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلة:” أكتر كابل حبيته في الفيلم هو الكابل بتاعي قدام مصطفى غريب وبينا كيمياء فنية حلوة”.

وحول تشابه بوستر الفيلم ببوستر فيلم سهر الليالي: مجرد توارد أفكار وصدفة ومش مقصودة”.

قصة فيلم الكلام على إيه

تدور أحداث فيلم “الكلام على إيه” في إطار اجتماعي كوميدي والذي يتناول حكاية أربع أزواج من أعمار وطبقات مختلفة في ليلتهم الأولى كأزواج، حيث يواجه كل زوجين تحديا من نوع مختلف في الظروف المحيطة بهم، مما يوقعهم في مفارقات كوميدية تكاد تنهي الليلة الأولى لكل منهم بنهاية سيئة.

أبطال فيلم الكلام على إيه

فيلم الكلام على ايه من بطولة، مصطفى غريب، أحمد حاتم، حاتم صلاح، سيد رجب، خالد كمال، دنيا سامي، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، انتصار، ودنيا ماهر، في توليفة فنية تجمع بين أجيال مختلفة من النجوم، وتوازن بين الكوميديا الشبابية والخبرة التمثيلية، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي.

