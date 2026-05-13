وائل كفوري يلتقى بجمهور أبو ظبي 13يونيو

يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائى يوم 13 شهر يونيو المقبل في أبو ظبى، ومن المقرر أن يقدم كفوري خلال الحفل باقة مميزة من أبرز أغانيه القديمة التي يعشقها جمهوره، إلى جانب عدد من الأغاني الجديدة التي يضمها ألبومه الجديد

من ناحية أخرى أطلق وائل كفورى منذ فترة أغنيته الوطنية الجديدة “راجعين”، تزامنًا مع افتتاح حفلاته الصيفية فى لبنان، وذلك خلال حفله فى مهرجانات الأرز الدولية، حيث افتتح الحفل بهذه الأغنية.

تفاصيل أغنية راجعين للمطرب وائل كفورى

أغنية “راجعين” من كلمات الشاعر منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى بلال الزين، ومن إنتاج وائل كفورى، تميّزت أغنية “راجعين” بطابعها الوطني الحماسى، وقد جاءت بمثابة تحية خاصة للجمهور اللبنانى.. وتُعتبر الأغنية إصدارًا مستقلًا عن ألبومه الجديد “WK 25”.

طرح أيضا وائل ثانى أغنيات ألبومه الجديد “WK25” وهي بعنوان “تك تك قلبى”، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع موسيقى بلال الزين وميكس وماسترينج علي رمضان، والأغنية الأن على يوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو.

