فنانة مصرية تثير الجدل بصورة مع ماكرون.. ما حقيقة اللقاء في الإسكندرية؟

أثارت صورة تجمع الفنانة المصرية يسرا اللوزي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موجة واسعة من الجدل والتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.وربط نشطاء وسائل تواصل اجتماعي بالزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى محافظة الإسكندرية.إلا أن حقيقة الأمر تشير إلى أن هذه الصورة ليست حديثة، بل تعود إلى زيارة رسمية سابقة قام بها ماكرون إلى العاصمة المصرية القاهرة قبل عام. وفي ذلك الوقت، أقيم حفل عشاء رفيع المستوى في مقر المعهد الفرنسي بمنطقة المنيرة، حضره نخبة من المثقفين والفنانين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى رموز الجالية الفرنسية في مصر.وكان المخرج أمير رمسيس قد وثق تلك اللحظات آنذاك بنشر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، ظهر فيها برفقة كوكبة من النجوم الذين شاركوا في الحفل، ومن بينهم هند صبري، وكريم قاسم، ولينا صوفيا، إلى جانب الفنان القدير حسين فهمي والكاتب الكبير محمد سلماوي.

كما شهد الحفل حضور الوفد المرافق للرئيس الفرنسي، والذي ضم شخصيات بارزة من بينها الفنانة العالمية المصرية فرح الديباني، صاحبة الصوت الميزو-سوبرانو الشهيرة. ويأتي انتشار الصورة مجدداً في إطار التفاعل الجماهيري مع تحركات الرئيس الفرنسي في مصر، رغم كون المناسبة التي جمعت بينه وبين نجوم الفن المصري تعود لحدث سابق وليست ضمن جدول زيارته الحالية.

المصدر: RT