أغنية شيرين تباعا تباعا تتخطى 3 ملايين مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها

حققت أغنية تباعا تباعا أحدث أعمال شيرين الغنائية نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، منذ طرحها يوم الجمعة الماضية، إذ تصدرت قوائم الموسيقى، وتخطت الـ 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية تباعا تباعا كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر توما.

كلمات الأغنية

هقولك تباعاً تباعاً، إيه أسباب غرامي بجمالك وحبي الشديد

وليه اندفعت اندفاعاً وليه انقطعت انقطاعاً عن الدنيا وانت بعيد

هخلص كلام الأغاني وألحن كلامي الجديد

نقضي الليالي استماعاً وأسهر وأقولك بحبك وعمري ما أقولك وداعاً

هقولك تباعاً تباعاً، إيه أسباب غرامي بجمالك وحبي الشديد

وليه اندفعت اندفاعاً وليه انقطعت انقطاعاً عن الدنيا وانت بعيد

هخلص كلام الأغاني وألحن كلامي الجديد

تقضي الليالي استماعاً وأسهر وأقولك بحبك وعمري ما أقولك وداعاً

الحضن شوك

وقبلها طرحت شيرين أغنيتها الحضن شوك والتي عادت بها، لجمهورها بعد فترة انقطاع، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وتأتى الأغنية عودة لشيرين بعد فترة غياب.

شيرين عبد الوهاب تحيى أولى حفلاتها بالساحل الشمالى

وتحيى النجمة شيرين عبد الوهاب أولى حفلات الصيف في الساحل الشمالى، يوم الجمعة 7 أغسطس المقبل، وينتظر الجمهور هذا الحفل بفارغ الصبر للاستماع إلى مغنيتهم المفضلة.

