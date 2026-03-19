شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي عثمان ذو النون يحكي عن محبة السودانيين بالسعودية له : (أهدوني حلاقة مجانا وعلى الله وساعة وعطور)

حكى الناشط السياسي, السوداني, المعروف عثمان ذو النون, خلال بث مباشر له عبر إحدى منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجاب السودانيين, بالخارج به.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشف ذو النون, عن محبة الناس له بالمملكة العربية السعودية, وتحديداً بمنطقة “ينبع”, التي زارها بناءا على دعوة أحد أصدقائها.

وذكر الناشط السياسي, أنه وبعد الإفطار تفاجأ بشاب أقسم عليه بالذهاب معه لصالون الحلاقة الذي يملكه ليكرمه بحلاقة العيد.

وواصل بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (أثناء الحلاقة تفاجأت بأحدهم يهديني جلابية على الله, وأخر يهديني ساعة, ورابع يهديني عطر).

محمد عثمان _ النيلين