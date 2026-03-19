شاهد بالفيديو.. ناشطة الدعم السريع الشهيرة “أم قرون” تتهم إعلاميون بالمليشيا حاولوا اغتيالها بوضع “السم” لها في الطعام وتكشفهم بالأسماء

فجرت ناشطة الدعم السريع, الشهيرة “أم قرون”, مفاجأة كبيرة خلال بث مباشر لها عبر إحدى منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اتهمت “أم قرون”, إعلاميون بمليشيا الدعم السريع, بمحاولة اغتيالها بوضع “السم” لها في الطعام.

وطالبت ناشطة المليشيا, قيادات “تأسيس”, بمحاسبة الأشخاص الذين حاولوا اغتيالها في إحدى الرحلات مؤكدة أن مثل هؤلاء يمثلون خطر حتى على القائد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشفت أم قرون, عن المتورطون في عملية اغتيالها وهم الناشطة منى, والناشط “ظافر”.

محمد عثمان _ النيلين