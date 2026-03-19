شاهد بالفيديو.. “طباخ نيجيري كان يريد قتلي” التيكتوكر السوداني “تجاني كارتا” يحكي عن المصاعب التي واجهته بعد وصوله أوروبا بالبحر

حكى التيكتوكر, السوداني, الشهير “تجاني كارتا”, عن المصاعب التي واجهته بعد وصوله إيطاليا, بطريقة غير شرعية في مخاطرة عبر البحر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد “كارتا”, في مقطع قام بتصويره أنه واجه صعوبات بالغة في أول أيام له بإيطاليا, حيث عامله الأوروبيون بعنصرية عبر تصويره.

كما تحدث عن قصة الطباخ النيجيري, وتعامله معه حيث ظل يحرمه من الطعام دون أي أسباب حتى وصل إليه إحساس أن الطباخ يريد قتله.

وأكد تجاني كارتا, في حديثه الذي وجهه لمواطنيه الذي يرغبون في الهجرة إلى أوروبا, أن نسبة النجاح هنا لا تتعدى 20% فقط.

