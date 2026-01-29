مصر.. أسرة عبد الحليم حافظ ترد على نبأ “زيارة الإسرائيليين”

نفت أسرة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، في بيان شديد اللهجة، ما تردد عن زيارة إسرائيليين لمنزل “العندليب الأسمر”، مؤكدة استحالة حدوث ذلك جملة وتفصيلا.

وكتبت الأسرة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “لم أرَ في حياتي وقاحة وسفالة بهذا الشكل من قبل. حتى لو أرسل إليّ أحد من أي طرف عربي يستفسر عن زيارات منزل حليم، كان ردي عليه دون تردد أو خوف”.

وأضاف البيان: “حليم الذي غنى أوبرا المسيح في لندن، في وقت كانت تضم فيه المدينة أكبر جالية يهودية آنذاك، لم يخشَ أي تهديد، ولا يمكن أن تستقبل أسرته أي شخص أو جهة تتعاون مع هؤلاء”.

يأتي هذا البيان بعد ظهور الشاب تامر شاهين، المعروف إعلاميًا بلقب “العندليب الأبيض”، في مقطع فيديو اعتذر فيه لأسرة عبد الحليم حافظ، بعد إعلان الأسرة عزمها اللجوء إلى القضاء لتشويهه صورة الفنان الراحل.

وتعهّد شاهين بعدم استخدام لقب “العندليب” مرة أخرى، موضحًا أنه يشير إلى طائر فقط، وطالب الجمهور بعدم مقارنته بالفنان عبد الحليم حافظ.

وكان بيان سابق لأسرة عبد الحليم حافظ قد أعلنت فيه عن تكليف مستشارها القانوني باتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضد صاحب الحساب المعروف بـ”العندليب الأبيض”، مؤكدّةً أن استخدامه لهذا اللقب يُعد إساءة للراحل وتشويهًا لتاريخه الفني العريق.

روسيا اليوم