مي عز الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

حرصت الفنانة مي عز الدين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي عز الدين في أحدث ظهور بإطلالة كاجوال، مرتدية بلوفر باللون الموف نسقت معه بنطلون جينز،لتكشف عن جمالها ورشاقتها .

واعتمدت مي عز الدين في هذه الإطلالة على البساطة وعدم المبالغة في مظهرها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عز الدين بتسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.

صدى البلد