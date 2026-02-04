نجوى كرم تلفت الأنظار بصيحة الجلد الجذابة

فاجأت النجمة نجوى كرم متابعيها على انستغرام بالترويج لعمل جديد من خلال إطلالة جذابة، تجمع بين الكاجوال الأنيق وأجدد صيحات الموضة، حيث نسقت ملابسها بطريقة مميزة وعصرية.

وفي أحدث ظهور لها، تألقت النجمة اللبنانية بجاكيت قصيرة من الجلد باللون البرغندي الشتوي السائد في عالم الموضة، ونسقت معه توب بنفس اللون وتنورة طويل من الجلد أيضاً باللون الأسود بتصميم كلاسيكي أنيق، في تنسيق ناعم يجمع بين الفخامة والأناقة.

وأكملت إطلالتها العصرية التي تبرز رشاقتها وجسمها الممشوق بقفازات قصيرة بحجم كف اليد باللون البرغندي أيضاً، وهو ما أضاف إحساسا بالأناقة والرقي، وانتعلت بوط ضخم (رينجر) بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اختارت نجوى كرم تسريحة شعر على شكل ضفيرة مع غرة من الأمام، تناسب إطلالتها الكاجوال، ووضعت نظارات شمسية ناعمة بتصميم عصري أنيق، وأكملت طلتها بمكياج ناعم يرتكز على الألوان الترابية مع أحمر شفاه بدرجات النيود.

وتمكنت “شمس الأغنية” من الترويج لأغنيتها “كثير حلو”من خلال مجموعة من الصور التشويقية التي نشرتها وظهرت فيها وهي تحمل كاميرا في يدها، وحقيبة سفر ولابتوب وهاتف خليوي، في إشارة الى أنها سيدة أعمال مهمة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، منتظرين عملها الجديد وفكرة “اللوك” الجديد.

مجلة لها