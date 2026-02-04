أسالك حبك.. ياسمين صبري:اللهم سخر كونك لي

شاركت ياسمين صبري جمهورها منشورا دعاء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي أنستجرام .

و كتبت ياسمين صبري عبر خاصية الاستوري:اللهم اني أسالك حبك و تسخير كونك لي.

وأعلن المخرج أحمد خالد أمين موعد استئناف تصوير فيلم ” نصيب” من بطولة ياسمين صبري ومعتصم النهار.

وقال أحمد خالد أمين: هنرجع نكمل فيلم نصيب بعد العيد.

ويعد فيلم “نصيب” أولى بطولات ياسمين صبري المطلقة بالسينما.

فيلم “نصيب” كتبه المؤلف أحمد عبدالفتاح ويخرجه أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي، وتحت إشراف عام محسن البغدادي مدير عام الشركة المنتجة.

ويتعاون مع ياسمين صبري في بطولة فيلم “نصيب” معتصم النهار، رحمة أحمد، والفيلم تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ ومدير عام محمد سنجر.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري في السينما هو فيلم المشروع X ، من بطولة كريم عبد العزيز وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمي.

صدى البلد