كيم كارداشيان تختار الأسود في إطلالتين: بودي سوت الدانتيل وقميص الساتان

كانت الأنظار كلها شاخصة على كيم كارداشيان خلال رحلاتها بين لندن وباريس برفقة لويس هاميلتون، الذي يُشاع أنه حبيبها، وهي الآن تستعيد أجواء الفيلم بعد عودتها إلى الولايات المتحدة الأميركية. فبعد سلسلة إطلالاتها الجريئة بقميص داخلي مكشوف الصدر، غيّرت كارداشيان إطلالتها إلى إطلالة جريئة مستوحاة من فيلم “ذا ماتريكس” لدى وصولها إلى كاليفورنيا أمس الأربعاء. أضفت مؤسِّسة علامة “سكيمز” لمسة من السحر الأوروبي على نزهتها اليومية، حيث لفتت الأنظار بقميص داخلي جلدي مكشوف الصدر ومعطف طويل متناسق يحمل شعار “ترينيتي”.

في صور نشرتها صحيفة “ديلي ميل”، استحضرت كارداشيان سحر نجمات السينما الفرنسية إلى منزلها، حيث لفّت شعرها الأسود الطويل بوشاح أسود أنيق، وأكملت إطلالتها بنظّارة شمسية سوداء كبيرة الحجم. بعد ساعات قليلة من رصدها في ما يبدو أنه موعد غرامي مع هاميلتون، استبدلت نجمة تلفزيون الواقع ملابسها الرياضية الضيّقة بملابس جلدية سوداء من الرأس إلى أخمص القدمين.

تألقت كارداشيان بقميص داخلي من الجلد الأسود مع حمّالات رفيعة بيضاء. لكن القطعة الأبرز كانت معطفها الجلدي الأسود الطويل، الذي رفعته عن مرفقيها لتُظهر سترة كارديغان سوداء مكشكشة تحته. تميز معطف نجمة فيلم “كل شيء عادل” الطويل واللافت للنظر بإبزيمات فضية على معصمها، وحزام مطابق يحدّد خصرها. أثناء سيرها، استعرضت كارداشيان بنطالاً واسع الساقين وحذاءً أسود بكعب عالٍ مدبّباً أضاف بضعة سنتيمترات إلى طولها.

بناءً على إطلالتها، بدا أن خبيرة الملابس الداخلية المشدودة لا تزال تحلم بباريس، وربما بهاميلتون، الذي انضم إليها في جولتها الأوروبية لعلامة “سكيمز”. رغم أن كيم كارداشيان وسائق “الفورمولا 1” يعرفان بعضهما منذ سنوات، إلا أن شائعات علاقتهما الرومانسية بدأت عندما شوهدا معاً في فندق بمنطقة كوتسوولدز، وقد زادت إطلالات كارداشيان الجريئة من حدة التكهنات.

يوم الاثنين الماضي، شوهدت النجمة متجهةً إلى موعد غرامي مع هاميلتون وهي ترتدي بدلة “بالنسياغا” سوداء شفّافة من الدانتيل. وكشفت البدلة عن حمّالة صدر مثلثة صغيرة شفّافة من الدانتيل، وأكملت إطلالتها بمعطف مخملي أسود طويل.

يبدو أن حمّالات صدر كيم كارداشيان رائجة جداً هذه الأيام، وهذا ليس مفاجئاً. فهي مؤسِّسة علامة Skims للملابس الداخلية وملابس التشكيل، فمَن أفضل منها للترويج لموضة حمّالات الصدر المكشوفة؟ وقد تمحورت إطلالات كارداشيان الأخيرة حول حمّالات الصدر. في سهرةٍ بدت هادئة في مطعم “أكوا كيوتو” بباريس برفقة سائق “الفورمولا 1” لويس هاميلتون، تألقت كيم كارداشيان ببدلة “بالنسياغا” سوداء شفّافة من الدانتيل، كاشفةً عن حمّالة صدر مثلثة صغيرة من الدانتيل الشفّاف من علامة “سكيمز”، وارتدت فوقها معطفاً أسود مخملياً طويلاً.

كما حضرت كارداشيان التي تملك ثروة تقدر بـ 4 مليارات دولار أميركي، فعاليةً مشتركة بين “سكيمز” و”نايكي” خلال رحلتها إلى باريس، ومرةً أخرى، جعلت حمّالة صدرها نجمة الإطلالة. ارتدت إطلالةً ورديةً بالكامل، حيث تألقت بكنزةٍ وردية فاتحة شفّافة برقبة عالية مع حمّالة صدر وردية من “سكيمز” فوقها. وحضر الفعالية أيضاً نجم ريال مدريد البرازيلي فينسيوس جونيور.

مجلة لها