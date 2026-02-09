الجمارك تؤكد الإعفاء الكامل على الامتعة الشخصية والأثاثات المنزلية والاجهزة الكهربائية المستعملة ضمن برنامج العودة الطوعية

أصدرت رئاسة قوات الجمارك دائرة الإعلام والعلاقات العامة بيانا توضيحيا تفيد بأنها تتابع ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي بشأن فرض رسوم جمركية على الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية الشخصية للعائدين ضمن برنامج العودة الطوعية عبر معبر أرقين.

فيما يلي تورد سونا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الداخلية

رئاسة قوات الجمارك

دائرة الإعلام والعلاقات العامة

توضيح صحفي

– تفيد دائرة الإعلام والعلاقات العامة بقوات الجمارك بأنها تتابع ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي بشأن فرض رسوم جمركية على الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية الشخصية للعائدين ضمن برنامج العودة الطوعية عبر معبر أرقين.

– وتؤكد الدائرة إلتزام قوات الجمارك الكامل بتنفيذ قرارات الدولة الداعمة لبرنامج العودة الطوعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين العائدين، وتوضح أن ما أُثير بهذا الخصوص غير صحيح ولا يستند إلى أي أساس قانوني.

– وتشير الدائرة إلى أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء في نوفمبر 2025م نصّ صراحةً على إعفاء الأمتعة الشخصية والأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية المستعملة للعائدين في إطار برنامج العودة الطوعية من الرسوم الجمركية، مؤكدةً إلتزام قوات الجمارك بتطبيق القرار في جميع المعابر دون استثناء.

– وتوضح الدائرة أن الإعفاء المشار إليه لا يشمل الإرساليات ذات الطابع التجاري أو الشحنات التي لا تندرج ضمن برنامج العودة الطوعية، حيث تخضع هذه الإرساليات للإجراءات والرسوم الجمركية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

– وتجدد دائرة الإعلام والعلاقات العامة بقوات الجمارك تأكيدها على حرصها على الشفافية، وإستعدادها التام لتلقي الإستفسارات والشكاوى عبر القنوات الرسمية، بما يعكس إلتزام الدولة بخدمة مواطنيها ودعم إستقرارهم خلال هذه المرحلة.