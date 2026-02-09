تفاصيل زيارة السيسي الخاطفة للإمارات.. بيان رئاسي

أصدرت الرئاسة المصرية بيانا كشفت فيه عن تفاصيل زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، للعاصمة الإماراتية أبوظبي، ولقائه مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر محمد الشناوي، بأن “الرئيس والشيخ محمد بن زايد قاما بجولة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، اطلع خلالها السيد الرئيس على مرافق الجامعة وأقسامها وبرامجها الأكاديمية، إضافة إلى أبرز ابتكاراتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتي تسهم في دعم مستهدفات دولة الإمارات في هذا القطاع الواعد”.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن “الزعيمين عقدا لقاءً ثنائياً على غداء عمل، أعرب خلاله الرئيس عن امتنانه لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى غير مسبوق من التنسيق والتشاور والتعاون في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالي التجارة والاستثمار”.

وأكد الرئيس في هذا الصدد انفتاح مصر على استقبال المزيد من الاستثمارات الإماراتية، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية-الإماراتية تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

من جانبه، رحب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس في “بلده الثاني” دولة الإمارات، مؤكداً خصوصية العلاقات التي تجمع البلدين، وحرص الإمارات على دفع العلاقات الثنائية مع مصر إلى آفاق أرحب، خاصة في مجالي التجارة والاستثمار.

وناقش الرئيسان التطورات الإقليمية الراهنة، حيث تم التأكيد على أهمية التضامن العربي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. وتناول اللقاء مستجدات الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الزعيمان على ضرورة:

التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في القطاع

تطبيق خطة الرئيس ترامب للسلام

تعزيز دخول المساعدات الإنسانية للقطاع دون قيود، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار

كما أكد الرئيسان أهمية الدفع تجاه مسار السلام العادل والشامل في المنطقة القائم على أساس “حل الدولتين”، بما يضمن تحقيق السلام الدائم والأمن والاستقرار الإقليميين. وفي هذا الإطار، شددا على ضرورة مواصلة الجهود لتسوية الأزمات التي تمر بها المنطقة بالوسائل السلمية، بما يحافظ على وحدة وسلامة الدول ومقدرات شعوبها، وتجنب أي تصعيد قد تترتب عليه تداعيات سلبية تطال الجميع.

واختتمت الزيارة بتوديع الشيخ محمد بن زايد للرئيس السيسي في مطار أبوظبي الدولي.

