القوات المسلحة السودانية: فتح طريق الدلنج عنوةً واقتداراً

شعبنا الأبي، تمكنت قواتكم المسلحة والقوات المساندة ، بعون الله وتوفيقه، من فتح طريق الدلنج عنوةً واقتداراً، بعد تنفيذ عملية عسكرية ناجحة، أسفرت عن دحر وتدمير مليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها التي كانت تحاول تعطيل حركة المواطنين والإمدادات واستهداف الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقد كبدت قواتنا العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفرّ من تبقى منهم هاربين تحت ضربات أبطال قواتنا، الذين أثبتوا مرة أخرى جاهزيتهم العالية، وانضباطهم، وقدرتهم على الحسم في كافة المحاور.

وتجدد القوات المسلحة عهدها لشعبنا الصابر بأنها ماضية بثبات في تطهير البلاد من دنس المليشيا الإرهابية، حتى يتحقق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

دعواتنا بالجنة والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين

نصر من الله وفتح قريب